للبيع.مجمع 3 فلل مميز في منطقة المرور أبوظبي يتكون المجمع من 3 فلل كل فيلا تتكون من شقتين شقة (3 غرف نوم +صالة ) شقة (غرفتين نوم + صالة ) مساحة الأرض : 9,900 قدم مربع كود رقم : VI 109795 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733