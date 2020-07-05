للبيع | مجمع 3 فلل مميز | النهضة العسكرية أبوظبي هذا المجمع يقع على زاوية وشارعين ومكون من 3 فلل : الفيلا الأولى 4 شقق كل شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة أما الفيلتين الأخرتين تحت الأنشاء وسيتكون كل منها من طابقين كل طابق سيحتوي على شقتين كل شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 17,000 قدم مربع كود رقم : VI 114955 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086