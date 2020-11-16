للبيع .مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | منطقة الشامخة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع .مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع .مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | منطقة الشامخة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - صالة - مجلس - غرفة طعام - مطبخين - 8 حمامات الفيلا الثالثة مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - مجلسين - صالة طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - صالة ملاحق خارجية - حمام سباحة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 17478 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072729
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صورة الاعلان: للبيع .مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | منطقة الشامخة أبوظبي

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للبيع .مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | منطقة الشامخة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6.
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16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .مجمع فيلتين 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع فيلتين 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي

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للبيع .مجمع فيلتين 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر.
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16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .مجمع فيلتين 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع فيلتين 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع فيلتين 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر.
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16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماست.
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماست.
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا رائعة 23 أستديو | شارع المرور | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا رائعة 23 أستديو | شارع المرور | أبوظبي

(للبيع)

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للبيع .فيلا رائعة 23 أستديو | شارع المرور | أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 أستديو مساحة الأرض : 10.
القسم: 

اتصل

16/11/2020
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صورة الاعلان: للبيع .فيلا رائعة 23 أستديو | شارع المرور | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا رائعة 23 أستديو | شارع المرور | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا رائعة 23 أستديو | شارع المرور | أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 أستديو مساحة الأرض : 10.
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اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 32 فيلا | جيم | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 32 فيلا | جيم | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 32 فيلا | جيم | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيل.
القسم: 

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16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 32 فيلا | جيم | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 32 فيلا | جيم | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 32 فيلا | جيم | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيل.
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16/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين .
القسم: 

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15/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا رائعة | 9 غرف نوم | مع جيم | ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين .
القسم: 

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15/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي الفيلا تطل على شارعين ومكونة .
القسم: 

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15/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي الفيلا تطل على شارعين ومكونة .
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15/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا مميزة 9 غرف على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا مميزة 9 غرف على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي

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للبيع .فيلا مميزة 9 غرف على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي هذه الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكو.
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15/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا مميزة 9 غرف على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا مميزة 9 غرف على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا مميزة 9 غرف على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي هذه الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكو.
القسم: 

اتصل

15/11/2020
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