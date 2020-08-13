للبيع | مجمع 3 فلل مغطاة بالحجر والرخام الطبيعي | مدينة شخبوط أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل مغطاة بالحجر والرخام الطبيعي | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع 3 فلل مغطاة بالحجر والرخام الطبيعي | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 3 فلل مقسم كالتالي : الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس كبير - قاعة كبيرة - غرفة طعام - غرفة غسيل - غرفة خادمة - مخزن - حديقة فيلتين أخريين كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - صالة كبيرة - غرفة خادم - مطبخ - مخزن - حديقة ملحوظة : كل فيلا لها مدخل خاص الفيلات مغطاة بالحجر الفيلات فاخرة من الرخام الطبيعي مظلات داخلية و خارجية للسيارات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CO 114048 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2020
رقم الإعلان: 2064973
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