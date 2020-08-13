للبيع | مجمع 3 فلل مغطاة بالحجر والرخام الطبيعي | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 3 فلل مقسم كالتالي : الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس كبير - قاعة كبيرة - غرفة طعام - غرفة غسيل - غرفة خادمة - مخزن - حديقة فيلتين أخريين كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - صالة كبيرة - غرفة خادم - مطبخ - مخزن - حديقة ملحوظة : كل فيلا لها مدخل خاص الفيلات مغطاة بالحجر الفيلات فاخرة من الرخام الطبيعي مظلات داخلية و خارجية للسيارات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CO 114048 0503070042