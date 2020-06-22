للبيع | مجمع 3 فلل مع ملاحق | الشامخة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل مع ملاحق | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع 3 فلل مع ملاحق | الشامخة أبوظبي مجمع مكون من 3 فلل فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - صالة - مجلس - غرفة طعام - مطبخين - 8 حمامات الفيلا الثالثة مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - مجلسين - صالة طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - صالة ملاحق خارجية - حمام سباحة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 17478 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061270
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