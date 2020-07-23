للبيع | مجمع 3 فلل مع مسبح | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 3 فلل يتكون كل فيلا من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مطبخ مفتوح - مخزن - غرفة طعام مع بالكونة - غرفة الغسيل - حمامين طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - صالة واسعة مع بلكونة - مطبخ تحضيري طابق ثاني : غرفة النوم ماستر رووف توب المنطقة الخارجية : حمام سباحة - حديقة - منطقة وقوف السيارات مساحة الأرض : 30.000 قدم مربع كود رقم : VI 114444 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086