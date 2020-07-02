للبيع | مجمع 3 فلل | مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع من مكون من 3 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق كود رقم : VI 108242 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733