(للبيع)
|للبيع | مجمع 3 فلل | مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع من مكون من 3 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق كود رقم : VI 108242 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062055
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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