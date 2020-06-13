للبيع | مجمع 3 فلل كبير وفخم | مدينة شخبوط أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل كبير وفخم | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع 3 فلل كبير وفخم | مدينة شخبوط أبوظبي هذا المجمع مكون من 3 فلل فيلا كبيرة رئيسية وفيلتين صغيرتين الفيلا الكبيرة تتكون من : 7 غرف نوم - مجلسين - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - غرفة غسيل - 8 حمامات أما الفيلتين كل فيلا تتكون من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة خادمة - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - غرفة غسيل - حمام مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 114841 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060660
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