للبيع.مجمع 3 فلل كبير في مدينة شخبوط أبوظبي هذا المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الرئيسية : 7 غرف نوم - مجلسين - صالة طعام - غرفة خادمة مع حمام خاص - غرفة غسيل أما الفيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف - مجلس - صالة طعام - غرفة خادمة مع حمام خاص - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 114841 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990