(للبيع)
|للبيع.مجمع 3 فلل كبير في مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الرئيسية : 7 غرف نوم - مجلسين - صالة طعام - غرفة خادمة مع حمام خاص - غرفة غسيل الفيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف - مجلس - صالة طعام - غرفة خادمة مع حمام خاص - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 114841 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057325
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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