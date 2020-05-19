للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم - مجلسين - صالتين - غرفة طعام - مطبخين - 10 حمامات فيلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ - 7 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 16450 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733