للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل كل فيلا تتكون من : 4 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة - 5 حمامات مساحة الأرض : 15000 قدم مربع كود رقم : VI 113896 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733