للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل كل فيلا تتكون من : 4 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة - 5 حمامات مساحة الأرض : 15000 قدم مربع كود رقم : VI 113986 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733