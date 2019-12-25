(للبيع)
|للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل كل فيلا تتكون من : 4 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة - 5 حمامات مساحة الأرض : 15000 قدم مربع كود رقم : VI 113986 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046560
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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