للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي هذا المجمع مكون من 3 فلل : الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم - مجلسين - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل أما الفيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف - مجلس - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 114841 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733