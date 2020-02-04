للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع من مكون من 3 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق كود رقم : VI 108242 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 06592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً.