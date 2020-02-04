للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع من مكون من 3 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق كود رقم : VI 108242 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 06592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051542
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