للبيع.مجمع 3 فلل فى مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر- غرفة طعام - مطبخ - مخزن - غرفة غسيل - حمام طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - صالة كبيرة مع بلكونة - مطبخ طابق ثاني : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 114102 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733