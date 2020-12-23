للبيع.مجمع 3 فلل فخم | 20 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 3 فلل فخم | 20 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي هذا المجمع مكون من : الفيلا الأولى مكونة من : 12 غرفة نوم ماستر - صالتين - ملاحق خارجية الفيلا الثانية مكونة من : 3 غرف نوم ماستر - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ الفيلا الثالثة مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ مساحة الأرض : 18,900 قدم مربع كود رقم : CO 72256 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077275
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