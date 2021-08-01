(للبيع)
|للبيع.مجمع 3 فلل | فخم | المشرف أبوظبي المجمع مكون من : الفيلا الأولى مكونة من : 12 غرفة نوم ماستر - صالتين - ملاحق خارجية الفيلا الثانية مكونة من : 3 غرف نوم ماستر - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ الفيلا الثالثة مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ مساحة الأرض : 18,900 قدم مربع كود رقم : CD 965398 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101198
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