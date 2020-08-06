للبيع | مجمع 3 فلل على زاوية وشارعين | النهضة أبوظبي المجمع يقع على زاوية وشارعين مكون من 3 فلل الفيلا الأولى مكونة من : 4 شقق كل شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة أما الفيلتين الأخريين تحت الإنشاء وسيتكون كل منها من طابقين كل طابق سيحتوي على شقتين كل شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 17,000 قدم مربع كود رقم : CO 114955 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733