للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 3 فلل يتكون من : كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - 2 صالات - مجلس - غرفة للخادمة - غرفة السائق - مخزن - ملحق خارجي - مسبح كود رقم : CD 979242 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733