للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمعين 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر - صالة كبيرة- 3 مجالس واسعة - مطبخ كبير ومجهز - غرفة خادمة غرفة مغسلة - حوش - حمام سباحة ملحق خارجي : غرفة حارس - مطبخ جهز - حمام مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CD 964925 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101491
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