للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر - صالة - 3 مجالس - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة مغسلة - حوش - حمام سباحة ملحق خارجي : غرفة حارس - مطبخ جهز - حمام مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CO 109378 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086604
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للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغاس.
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للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي

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للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 أستديو مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كو.
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9/3/2021
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر.
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9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.مجمع 3 فلل | حمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر.
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9/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

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