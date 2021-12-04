للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي : مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مخزن - حمام الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر الطابق الرووف : غرفتين نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل كود رقم : CD 966016 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733