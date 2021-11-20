(للبيع)
|للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : طابق أرضي : مجلس رجالي - صالتين - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة نوم ماستر - غرفة خادمة طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - 2 غرفة بحمام مشترك طابف رووف : 2 غرفة نوم - 2 صالة - 2 حمام - 2 مطبخ تحضيري الفلل الاخرى تحت التشطيب بنسبة 90% كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر- مجلس - صالة طعام - مطبخ كود رقم : CD 980501 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112023
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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