للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : طابق أرضي : مجلس رجالي - صالتين - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة نوم ماستر - غرفة خادمة طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - 2 غرفة بحمام مشترك طابف رووف : 2 غرفة نوم - 2 صالة - 2 حمام - 2 مطبخ تحضيري الفلل الاخرى تحت التشطيب بنسبة 90% كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر- مجلس - صالة طعام - مطبخ كود رقم : CD 980501 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042