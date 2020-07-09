للبيع | مجمع 3 فلل بحمام سباحة خاص لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمعين 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر - صالة كبيرة - 3 مجالس - مطبخ كبير ومجهز - غرفة خادمة غرفة مغسلة - حوش - حمام سباحة ملحق خارجي مكون من : غرفة حارس - مطبخ جهز - حمام مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : VI 109378 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733