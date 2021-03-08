للبيع.مجمع 3 فلل | الشامخة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - صالة - مجلس - غرفة طعام - مطبخين - 8 حمامات الفيلا الثالثة مكونة من : طابق الأرضي : غرفتين نوم - مجلسين - صالة طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - صالة ملاحق خارجية - حمام سباحة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 17478 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group