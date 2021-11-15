للبيع.مجمع 3 فلل أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي مجمع أول ساكن كل فيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - صالتين مع بلكونة - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة - حمام سباحة - غرفة سائق - حديقة مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : CD 980614 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة قاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404