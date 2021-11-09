للبيع .مجمع 2 فيلا | المشرف أبوظبي فيلتين كل فيلا مكونة من : 3 غرف ماستر - غرفتين - حمام مشترك - مطبخين الطابق الأول : غرفتين - غرفة خدامة - مخزن - حمامين المجمع مجددة بالكامل متضمن سيراميك وأبواب ومكيفات وحمامات. كل شيء في الفيلا جديد. كود رقم : CD 980902 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رقم التسجيل العقاري : 53733