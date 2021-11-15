للبيع.مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 16 فلل على قطعتين أرض كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس رئيسي - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - مطبخ - غرفة خادمة - 3 حمامات الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 4 حمامات مساحة الأرض : 86,000 قدم مربع كود رقم : CD 980607 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733