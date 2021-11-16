للبيع. مجمع 12 فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع. مجمع 12 فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 شقق ( غرفة وصالة ) - أستديو - غرفة سائق 3 مواقف سيارات داخلية بالاضافة الى المواقف الخارجية للمجمع - حمام سباحة لكل فيلا - حدائق - ملعب تنس تشطيب عالي الجودة مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : CD 980603 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111482
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للبيع.فيلا 9 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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16/11/2021
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