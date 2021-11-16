(للبيع)
|للبيع. مجمع 12 فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 شقق ( غرفة وصالة ) - أستديو - غرفة سائق 3 مواقف سيارات داخلية بالاضافة الى المواقف الخارجية للمجمع - حمام سباحة لكل فيلا - حدائق - ملعب تنس تشطيب عالي الجودة مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : CD 980603 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111481
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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