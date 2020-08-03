للبيع | مجمع 10 فلل يقع على 3 شوارع و زاويتين | مدينة زايد أبوظبي مجمع مكون من 10 فلل ويقع على زوايتين و3 شوارع يحتوي المجمع على 50 شقة مقسمين إلى : 10 شقق : 3 غرف نوم - صالة 40 شقة : غرفتين نوم + صالة مساحة الأرض : 140,338.34 قدم مربع كود رقم : CO 109369 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733