(للبيع)
|للبيع | مجمع 10 فلل يقع على 3 شوارع و زاويتين | مدينة زايد أبوظبي مجمع مكون من 10 فلل ويقع على زوايتين و3 شوارع يحتوي المجمع على 50 شقة مقسمين إلى : 10 شقق : 3 غرف نوم - صالة 40 شقة : غرفتين نوم + صالة مساحة الأرض : 140,338.34 قدم مربع كود رقم : CO 109369 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064192
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل