للبيع.مجمع 10 فلل يقع على 3 شوارع في مدينة زايد الظفرة أبوظبي هذا المجمع مكون من 10 فلل ويقع على زوايتين و3 شوارع يحتوي المجمع على 50 شقة مقسمين الي : 10 شقق : 3 غرف نوم + صالة 40 شقة : غرفتين نوم + صالة مساحة الأرض : 140,338.34 قدم مربع كود رقم : VI 109369 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733