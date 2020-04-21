للبيع.مجمع 10 فلل يقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي هذا المجمع مكون من 10 فلل ويقع على زوايتين و3 شوارع يتكون المجمع على 50 شقة مقسمين الي : 10 شقق : 3 غرف نوم - صالة 40 شقة :غرفتين نوم - صالة مساحة الأرض : 140,338.34 قدم مربع كود رقم : VI 109369 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733