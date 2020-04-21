للبيع.مجمع 10 فلل يقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 10 فلل يقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 10 فلل يقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي هذا المجمع مكون من 10 فلل ويقع على زوايتين و3 شوارع يتكون المجمع على 50 شقة مقسمين الي : 10 شقق : 3 غرف نوم - صالة 40 شقة :غرفتين نوم - صالة مساحة الأرض : 140,338.34 قدم مربع كود رقم : VI 109369 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/4/2020
رقم الإعلان: 2058274
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