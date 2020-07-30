للبيع | مجمع 10 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 10 فلل تم تقسيمهم الى 20 فيلا كل فيلا مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ مساحة الأرض : 82,000 قدم مربع كود رقم : CO 114194 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733