للبيع | مجمع 10 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع 10 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع 10 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 10 فلل تم تقسيمهم الى 20 فيلا كل فيلا مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - مطبخ مساحة الأرض : 82,000 قدم مربع كود رقم : VI 114194 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2061975
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