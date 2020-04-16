للبيع.مجمع 10 فلل في مدينة محمد بن زايد، أبوظبي مجمع 10 فلل تم تقسيمهم الى 20 فيلا كل فيلا مكونة من : - 3 غرف نوم - صالة - مطبخ مساحة الأرض : 82,000 قدم مربع كود رقم : VI 114194 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733