للبيع.مجمع من 4 فلل | 4 حمامات سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمع من 4 فلل مع 4 حمامات سباحة تتكون كل فيلا من : طابق أرضي : غرفة النوم الرئيسية - مجلس - غرفة العائلة - غرفة العشاء - مطبخ - مصطبة طابق أول: 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس الروف مرفق خارجي - حمام سباحة لكل فيلا كود رقم : CO 117306 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group