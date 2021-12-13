للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي تتكون كل فيلا من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة العائلة - غرفة الطعام - مطبخ - تيراس - حمام الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس الطابق الرووف ملحق خارجي حمام سباحة لكل فيلا كود رقم : CD 977409 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733