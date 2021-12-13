(للبيع)
|للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي تتكون كل فيلا من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة العائلة - غرفة الطعام - مطبخ - تيراس - حمام الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس الطابق الرووف ملحق خارجي حمام سباحة لكل فيلا كود رقم : CD 977409 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114993
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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