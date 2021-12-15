(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغاسل - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - استور - 9 حمامات مساحة الأرض : 17,472 قدم مربع كود رقم : CD 978690 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115274
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