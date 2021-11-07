للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغاسل - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ أستور - 9 حمامات مساحة الأرض : 17,472 قدم مربع كود رقم : CD 978690 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110241
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