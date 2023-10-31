للبيع | مجمع فيلتين 7 غرف لكل فيلا موقع مميز في الزعاب

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Ad Photo: للبيع | مجمع فيلتين 7 غرف لكل فيلا موقع مميز في الزعاب - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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للبيع | مجمع فيلتين 7 غرف لكل فيلا موقع مميز في الزعاب مجمع فيلتين كل فيلا مكو من 7 غرف نوم مجلس غرفة طعام غرفة معيشة غرفة غسيل مخزن مطبخ 8 حمامات لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي CD982219 رقم الرخصة: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
Contact The Advertiser:
Contact Name: الزعاب
Telephone: 026592300

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - الزعاب
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247965
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Posting Date
Ad Photo: عرض خاص فيلا 5غرف تشطيب ممتاز قريبة من الخدمات في الشهامة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

عرض خاص فيلا 5غرف تشطيب ممتاز قريبة من الخدمات في الشهامة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 5 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - 5 حمامات الرقم المرجعي : VH984031 لمزيد من المعلومات يمكنكم الت.
Category: 

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31/10/2023
Ad Photo: للبيع | مجمع فيلتين 7 غرف لكل فيلا موقع مميز في الزعاب - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين 7 غرف لكل فيلا موقع مميز في الزعاب

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين 7 غرف لكل فيلا موقع مميز في الزعاب مجمع فيلتين كل فيلا مكو من 7 غرف نوم مجلس.
Category: 

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31/10/2023
Ad Photo: فيلا ملحق خارجي مصعد مسبح بوابة الكترونية في محمد بن زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا ملحق خارجي مصعد مسبح بوابة الكترونية في محمد بن زايد

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا ملحق خارجي مصعد مسبح بوابة الكترونية في محمد بن زايد غرفتين نوم غرفة معيشة غرفة جلوس مجلس .
Category: 

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31/10/2023
Ad Photo: بينتهاوس 3غرف ماستر بلكونه اطلالة رائعة في بني ياس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بينتهاوس 3غرف ماستر بلكونه اطلالة رائعة في بني ياس

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 3غرف ماستر - غرفه معيشه / طعام - صاله - مطبخ مغلق - غرفه خادمه - غرفه غسيل - تواليت الرقم الم.
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30/10/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4غرف ماستر مع غرفة خادمة بموقع مميز في الميناء - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا واسعة 4غرف ماستر مع غرفة خادمة بموقع مميز في الميناء

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** المنطقة الخارجية : - مواقف للسيارات - حديقة - مطبخ تحضيري ** الطابق الارضي : - صالة - غرفة معي.
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30/10/2023
Ad Photo: للبيع فيلا غرفتين جديده موقع مميز وسعر لقطه في قرية هيدرا - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا غرفتين جديده موقع مميز وسعر لقطه في قرية هيدرا

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا غرفتين جديده موقع مميز وسعر لقطه في قرية هيدرا تتكون هده الوحده من غرفتين نوم ماستر غرفة.
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30/10/2023
Ad Photo: فيلا جديدة مع 3 مجالس جيم ساونا جاكوزي مسبحين في محمد بن زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا جديدة مع 3 مجالس جيم ساونا جاكوزي مسبحين في محمد بن زايد

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا جديدة مع 3 مجالس جيم ساونا جاكوزي مسبحين في محمد بن زايد فيلا جديده اول ساكن فخمة جدا مكونه .
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28/10/2023
Ad Photo: للبيع فيلا 5 غرف رائعة مجلس 11,250 قدم مربع في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا 5 غرف رائعة مجلس 11,250 قدم مربع في الخالدية

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا 5 غرف رائعة مجلس 11,250 قدم مربع في الخالدية هذه الفيلا مكونة من :الطابق الأرضي غرفة .
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28/10/2023
Ad Photo: تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس غرفة نوم غرفة دراسة.
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27/10/2023
Ad Photo: للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس مساحة.
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27/10/2023
Ad Photo: للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط مجمع فلتين كل فيلا تتكون من 7 غرف نوم مجلس .
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27/10/2023
Ad Photo: فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور فيلا سكنية تتكون من 4 شقق كل شقة مكونة من غرفتي.
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27/10/2023
Ad Photo: فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط الفيلا تتكون من 6غرف نوم مجلس صالة مطبخ مطبخ.
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27/10/2023
Ad Photo: للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس .
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26/10/2023
Ad Photo: انتقل الآن فيلا 5غرف نوم ماستروبلكونة بموقع جيد في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الآن فيلا 5غرف نوم ماستروبلكونة بموقع جيد في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 5 غرف نوم ماستر - مجلسين - مطبخ - بلكونة - 6 حمامات الرقم المرجعي : VH983976 لمزيد من المعلومات يم.
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26/10/2023
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