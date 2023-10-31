(For Sale)
|للبيع | مجمع فيلتين 7 غرف لكل فيلا موقع مميز في الزعاب مجمع فيلتين كل فيلا مكو من 7 غرف نوم مجلس غرفة طعام غرفة معيشة غرفة غسيل مخزن مطبخ 8 حمامات لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي CD982219 رقم الرخصة: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الزعاب
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- الزعاب
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247965
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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