(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم | مجلس | لكل فيلا | المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن طابق أول : 4 غرف نوم - حمامين - بلكونة الرووف : غرفة نوم - حمام مساحة الأرض : 5,000 قدم مربع كود رقم : CO 114918 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074360
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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