للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين - غرفتين خادمة يوجد حمام سباحة لكل فيلا مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : CO 2361 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733