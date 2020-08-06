للبيع | مجمع فيلتين 6 غرف نوم لكل فيلا | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين عائلة - مجلس - غرفة طعام غرفة خادمة - مطبخ - 6 حمامات مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : CO 114838 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733