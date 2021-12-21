للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة المعيشة - غرفة طعام - غرفة الخادمة - مخزن - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 10000 قدم مربع كود رقم : CD 981102 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116140
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر مع خزا.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر مع خزا.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل| مدينة شخبوط أبوظبي مكون من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - م.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ .
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ .
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرف نوم - مجلس - 2 غ.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرف نوم - مجلس - 2 غ.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من : 6.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من : 6.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق مقسمة كا.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager