للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة المعيشة - غرفة طعام - غرفة الخادمة - مخزن - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 10000 قدم مربع كود رقم : CD 981102 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733