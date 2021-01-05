للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم ماستر لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - حمام - غرفة عائلة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - بلكونة - مطبخ تحضيري - غرفة جلوس مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 109490 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733