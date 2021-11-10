للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي مجمع فلتين مكون من : كل فيلا تحتوي على : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخين - 6 حمامات - غرفة خادمة مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : CV 977412 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733