(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي مجمع فلتين مكون من : كل فيلا تحتوي على : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخين - 6 حمامات - غرفة خادمة مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : CV 977412 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110707
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