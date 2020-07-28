للبيع | مجمع فيلتين 5 غرف لكل فيلا | مدينة الشامخة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - غرفة عائلة / صالة طعام - مخزن كبير - مطبخ مع خزائن - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر- غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف : غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : CO 6540 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733